Фанат «Алисы» сделал предложение девушке на глазах 7 тысяч зрителей

Вечером второго дня фестиваля, перед вступлением Константина Кинчева и группы «Алиса» ведущий Олег Гаркуша сделал неожиданное заявление: «Сейчас на сцену поднимется молодой человек по имени Владимир. Он сам все объяснит». Оказалось, что один из меломанов договорился с ведущим и сделал сюрприз не только всем зрителям, но и, в первую очередь, своей любимой девушке.

Владимир и Яна – из Питкяранты. На «Воздухе Карелии» они впервые, но это и понятно: они слишком молоды, чтобы быть зрителями давних фестивалей. Оба фанаты группы «Алиса». Разместились в палаточном городке, чтобы не пропустить все выступления рок-музыкантов.

«Очень нравится на фестивале. В палаточном городке все круто, удобно, близко. Мы счастливы»,

- рассказал Владимир.

Фанаты «Алисы» - это отдельная категория меломанов. Их сразу было видно среди гостей фестиваля. Преданная армия поклонников Кинчева отличается от всех фирменной атрибутикой.

Прямо на сцене Владимир вручил обручальное кольцо невесте и попросил руки. Яна ответила «Да» под восторженные аплодисменты публики.

Константин Кинчев оправдал ожидания своих фанатов - «Алиса» дала практически полноценный концерт, фронтмен зажигал. А зрителей во второй день фестиваля было немало – по подсчетам организаторов, семь тысяч.

Учитывая, что в первый день на «Воздух Карелии» пришло пять с половиной тысяч человек, а завтра ожидается восемь тысяч, это будет абсолютный рекорд по посещаемости фестиваля. // Фото: "Петрозаводск говорит".