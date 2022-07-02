Европейцы горюют в отсутствии российских туристов

Западные санкции больно отрикошетили по европейцам. После того как с пляжей Адриатического и Средиземного морей исчезли наши туристы, на курортах забили тревогу, пишет Лента.ру.

По данным европейских СМИ, потери из-за отсутствия путешественников из России исчисляются миллионами евро, а некоторые города и вовсе оказались в бедственном положении. Власти обещают компенсировать ущерб, но пока это только обещания. Причина кроется в том, что европейские туристы не отдыхают с таким размахом, как российские. В Институте туризма Испании подсчитали, что за сутки среднестатистический россиянин тратит на отдыхе порядка 175 евро, немцы – 138, французы – 99.

Так, на курорте Скалея, расположенном на юге Италии, экономика держалась за счет наших земляков. Теперь он оказался в бедственном положении. В городке с населением менее 11 тысяч человек работало около 30 агентств недвижимости, многие из которых были «заточены» под россиян. Местные опасаются, что так и не смогут восполнить убытки. Не в лучшем положении и финский городок Лаппеэнранта, аэропорт которого многие использовали для полетов в Европу. А теперь местные жители рискуют остаться без работы.

Аналитики Евросоюза дают довольно мрачные прогнозы по поводу последствий отсутствия туристов из России. Только в 2022 году Европа не досчитается от 5 до 10 миллионов российских путешественников.Фото: pxhere.