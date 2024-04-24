Эстафету Победы пробегут в центре Петрозаводска

9 мая петрозаводчане пробегут эстафету Победы (0+). Участники будут стартовать с площади Кирова, далее маршрут пройдет по центральным улицам карельской столицы.

Всего предусмотрено десять этапов, а протяженность маршрута – более трех километров.

Эстафета командная. В команде должно быть десять человек. Сейчас открыта регистрация на забег.

Пройти регистрацию можно до 7 мая здесь. Спортивное мероприятие пройдет 9 мая в 14:30. // фото пресс-службы администрации города/ unsplash.com