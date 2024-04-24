24 апреля 2024, 14:43
Эстафету Победы пробегут в центре Петрозаводска
Команды преодолеют десять этапов протяженностью более 3 километров
9 мая петрозаводчане пробегут эстафету Победы (0+). Участники будут стартовать с площади Кирова, далее маршрут пройдет по центральным улицам карельской столицы.
Всего предусмотрено десять этапов, а протяженность маршрута – более трех километров.
Эстафета командная. В команде должно быть десять человек. Сейчас открыта регистрация на забег.
Пройти регистрацию можно до 7 мая здесь. Спортивное мероприятие пройдет 9 мая в 14:30. // фото пресс-службы администрации города/ unsplash.com