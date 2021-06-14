Еще три человека умерли от коронавируса в Карелии

За последние сутки в Карелии коронавирус выявлен у 68 человек. Среди них один ребенок. Такую статистику приводит министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

Из числа новых зараженных 21 человек находится в состоянии средней тяжести. Два пациента в тяжелом состоянии.

Подтверждена смерть от коронавируса еще трех пациентов. Таким образом, по официальным данным, Covid-19 унес жизни 584 человек в Карелии. Фото today.ua