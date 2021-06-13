13 июня 2021, 15:00
Общество

Глава Карелии с чиновниками проведут прямой эфир во «ВКонтакте»

Карельские власти вернулись к формату прямого общения с людьми из-за ухудшения ситуации с коронавирусом

15 июня карельские чиновники проведут прямой эфир во «ВКонтакте», посвященный ухудшению ситуации с коронавирусом в Карелии. Трансляция будет доступна на странице главы республики Артура Парфенчикова.

Помимо губернатора, на общение с народом выйдут министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков, руководитель управления Роспотребнадзора по РК Людмила Котович и главный терапевт Наталья Везикова.

Чиновники ответят на вопросы жителей Карелии об эпидобстановке, ограничительных мерах и вакцинации. Начало эфира в 18:00. Фото stihi.ru

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артур парфенчиков
михаил охлопков
людмила котович
Наталья Везикова
прямая линия
коронавирус
новости Карелии