В Петрозаводске усилен контроль за организацией антиковидных мер. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

В администрации города отметили, что на объектах торговли и сферы услуг по-прежнему действуют ограничительные меры. В их число входит масочный режим и необходимость соблюдения социальной дистанции.

Напомним, накануне глава Карелии объявил о введении дополнительных антиковидных мер в связи с ухудшением ситуации с заболеваемостью коронавирусом в республике. В частности, работодателям советуют переводить сотрудников на удаленку, особенно это касается людей старше 60 лет.

Организаторам массовых мероприятий, включая спортивные, необходимо обеспечить во время их проведения социальное дистанцирование и использование участниками средств индивидуальной защиты. Изменяется также режим работы органов исполнительной власти. Фото bbnews.ru