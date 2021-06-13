Водителей Петрозаводска ждут массовые проверки правил перевозки детей

13 июня в Петрозаводске сотрудники ГИБДД проведут массовый рейд по контролю за соблюдением правил перевозки детей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инспекторы просят автомобилистов не пренебрегать правилами дорожного движения и думать о безопасности юных пассажиров.

В Госавтоинспекции напомнили, что перевозка детей младше 7 лет в легковом автомобиле должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка. Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) в легковом автомобиле должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, или с использованием ремней безопасности, а на переднем сидении легкового автомобиля - только с использованием детских удерживающих устройств.

Водители, перевозящие детей без детских удерживающих устройств, будут привлечены к административной ответственности. Нарушение правил перевозки детей влечет наказание в виде административного штрафа в размере 3000 рублей. Фото ГИБДД Петрозаводска