13 июня 2021, 09:27
Общество

Опубликованы данные о новых зараженных и умерших от Covid-19 в Карелии

Еще две смерти от коронавируса подтверждены в республике

12 июня в Карелии выявлены 70 новых случаев заражения коронавирусом. Среди зараженных девять детей. Такую статистику предоставил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

Из числа новых заболевших 18 человек находятся в состоянии средней тяжести. Тяжелых и крайне тяжелых больных нет.

В республике подтверждены еще две смерти, первоначальной причиной которых стал Covid-19. Таким образом, общее количество жертв пандемии в Карелии выросло до 581 человека. Фото orenburzhie.ru

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михаил охлопков
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новости Карелии