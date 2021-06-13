13 июня 2021, 09:27
Опубликованы данные о новых зараженных и умерших от Covid-19 в Карелии
Еще две смерти от коронавируса подтверждены в республике
12 июня в Карелии выявлены 70 новых случаев заражения коронавирусом. Среди зараженных девять детей. Такую статистику предоставил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.
Из числа новых заболевших 18 человек находятся в состоянии средней тяжести. Тяжелых и крайне тяжелых больных нет.
В республике подтверждены еще две смерти, первоначальной причиной которых стал Covid-19. Таким образом, общее количество жертв пандемии в Карелии выросло до 581 человека. Фото orenburzhie.ru