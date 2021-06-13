Опубликованы данные о новых зараженных и умерших от Covid-19 в Карелии

12 июня в Карелии выявлены 70 новых случаев заражения коронавирусом. Среди зараженных девять детей. Такую статистику предоставил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

Из числа новых заболевших 18 человек находятся в состоянии средней тяжести. Тяжелых и крайне тяжелых больных нет.

В республике подтверждены еще две смерти, первоначальной причиной которых стал Covid-19. Таким образом, общее количество жертв пандемии в Карелии выросло до 581 человека. Фото orenburzhie.ru