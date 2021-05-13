Еще один необычный музей открылся в Карелии

В Сортавале в историческом парке «Бастионъ» открылся новый музей «Игры народов мира», сообщает паблик «Информационный туристский центр Карелии».

Идейный вдохновитель и создатель проекта Алексей Михалев заявляет, что главная цель музея – популяризация игр разных времен и цивилизаций.

Человек играл всегда, причем настольные игры обычно были отражением окружающей реальности. Например, игры древних египтян - это путешествие души по царству мертвых, игры шумеров - торговые походы, а скандинавы играли в захват государств. Однако многие люди даже не слышали про их существование.

Алексей родом из Санкт-Петербурга, но два года работал экскурсоводом в музее эпохи викингов «Крепость чёрного медведя». А потом при поддержке парка «Бастионъ» запустил собственный проект «Игры народов мира».

В экспозиции представлена его личная коллекция, в которой более 150 экспонатов. Музей познакомит гостей с эволюцией развития игр, их многообразием и историей, а интерактивная среда и специальные зоны позволят полностью погрузиться в процесс.

Музей развивается, в планах организовать мастер-классы по изготовлению игр, а также несколько дополнительных интерактивных зон для подвижных игр.

Познакомиться с играми народов мира можно в историческом парке «Бастионъ» в Сортавале. // Фото: vk.com