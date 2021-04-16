Республика готовит кадры для новых туристических маршрутов

Группа из представителей Петрозаводска, Калевальского, Кондопожского, Лахденпохского, Питкярантского и Суоярвского районов приступила к занятиям по программе профессиональной переподготовки экскурсоводов в рамках проекта «Незнаменитая война. Школа краеведа», сообщает сайт правительства Карелии.

Выпускники получат дипломы о переподготовке, дающие право на профессиональную деятельность. К итоговому экзамену в ноябре 2021 года слушатели подготовят авторские экскурсии по тематике Советско-финляндской войны 1939-1940 годов.

Программа учебного курса разработана преподавателями кафедры туризма института физической культуры, спорта и туризма совместно со специалистами факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки Петрозаводского государственного университета в соответствии с профессиональным стандартом «Экскурсовод (гид)».

Курс состоит из нескольких модулей − «Экскурсионный менеджмент», «Краеведение. История Карелии», «Технология разработки и методика проведения экскурсии», «Учебная практика».

Первую лекцию 13 апреля прочла профессор кафедры туризма Института физической культуры, спорта и туризма ПетрГУ, председатель Ассоциации экскурсоводов и гидов-переводчиков Карелии Тамара Глушанок. Помощь в профессиональной подготовке экскурсоводов окажут сотрудники других подразделений ПетрГУ, специалисты Национального музея республики, Карельского научного центра РАН, а также известные краеведы.

Проект «Незнаменитая война. Школа краеведа» реализуется автономной некоммерческой организаций «Центр развития социального туризма» при поддержке Фонда президентских грантов.

Фото с сайта правительства Карелии