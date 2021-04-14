Дополнительные туристические поезда пустят в Карелию на майские

В целях развития внутреннего туризма, специально для пассажиров, желающих отправиться в Карелию, Российские железные дороги объявили о назначении на период майских праздников дополнительных туристических поездов.

Так, с 1 по 9 мая рельсовый автобус «Орлан», соединит Петрозаводск и Сортавалу, между Санкт-Петербургом и горным парком «Рускеала» будет курсировать дополнительный поезд «Ласточка», а дополнительный ретропоезд «Рускеальский экспресс» станет доставлять пассажиров из Сортавалы в Рускеалу и обратно.

Все перечисленные дополнительные туристические поезда, назначенные на майские праздники, отвечают самым последним требованиям, предъявляемым к подвижному составу. Они отличаются повышенным уровнем комфортности для пассажиров: оснащены системами климат-контроля с обеззараживанием воздуха, энергосберегающим светодиодным освещением, подъемниками для инвалидных колясок, экологически чистыми туалетными комнатами, системами видеонаблюдения и информационными табло, на которых отображаются сведения о маршруте и тому подобным.

Оформить проездные документы на дополнительные поезда, можно во всех кассах дальнего следования, на официальном сайте ОАО «РЖД» и в мобильном приложения «РЖД Пассажирам».

Фото с сайта ic.pics.livejournal.com