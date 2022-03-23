23 марта 2022, 09:20
Еще два человека умерли от Covid-19 в Карелии
За сутки в республике выявили 106 новых зараженных коронавирусом
За последние сутки в Карелии коронавирус выявлен у 106 человек. Среди новых заболевших 7 детей. Такую статистику приводит оперативный штаб.
Из числа новых инфицированных 13 человек находятся в состоянии средней тяжести, 2 человека - в тяжелом состоянии.
В Карелии подтверждены еще две смерти от Covid-19. Таким образом, общее число жертв пандемии в республике выросло до 1444. Фото pixabay.com/fernandozhiminaicela