22 марта 2022, 19:02
Мусоровозы в Муезерском районе не могут проехать для сбора отходов
Из-за непроходимых дорог график вывоза мусора изменился
Администрация предупредила жителей Муезерского района, что график вывоза ТКО может измениться. Дороги стали непроходимыми из-за таяния снега.
Речь идет о межквартальных дорогах, по ним не могут проехать мусоровозы. Поэтому они будут забирать отходы с центральных дорог.
- Возможны изменения графиков вывоза твердых коммунальных отходов мусоровозами. Просим проявить понимание в сложившихся условиях, -сообщили в официальной группе районной администрации ВКонтакте. // Фото: источник