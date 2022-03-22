22 марта 2022, 19:02
Общество

Мусоровозы в Муезерском районе не могут проехать для сбора отходов

Из-за непроходимых дорог график вывоза мусора изменился

Администрация предупредила жителей Муезерского района, что график вывоза ТКО может измениться. Дороги стали непроходимыми из-за таяния снега.

Речь идет о межквартальных дорогах, по ним не могут проехать мусоровозы. Поэтому они будут забирать отходы с центральных дорог.

- Возможны изменения графиков вывоза твердых коммунальных отходов мусоровозами. Просим проявить понимание в сложившихся условиях, -сообщили в официальной группе районной администрации ВКонтакте. // Фото: источник

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ноости карелии
Муезерский район
мусор