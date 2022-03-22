Мусоровозы в Муезерском районе не могут проехать для сбора отходов

Администрация предупредила жителей Муезерского района, что график вывоза ТКО может измениться. Дороги стали непроходимыми из-за таяния снега.

Речь идет о межквартальных дорогах, по ним не могут проехать мусоровозы. Поэтому они будут забирать отходы с центральных дорог.