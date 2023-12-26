Еще четыре дела возбудили в отношении производителей яиц

Еще четыре дела возбудили территориальные органы Федеральной антимонопольной службы в отношении производителей куриных яиц. Если нарушения подтвердятся, компаниям грозят оборотные штрафы.

В частности, на единовременный рост цен на яйца обратили внимание кемеровские антимонопольщики, воронежские, ивановские и Донецкое УФАС. Оптово-отпускные цены выросли до 40%.

В действиях компаний усмотрели признаки нарушений закона о защите конкуренции. // фото «Петрозаводск говорит»