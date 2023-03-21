21 марта 2023, 11:12
Еще 209 жителей Карелии заразились коронавирусом
Оперштаб сообщает о 34 новых жертвах пандемии в стране
За последние сутки в Карелии выявлены 209 новых случаев заражения коронавирусом. В больницы доставлены 25 человек. Такую статистику приводит оперативный штаб.
В целом по стране зарегистрированы 9373 новых инфицированных. Умерли 34 пациента.
Всего с начала пандемии в России болезнь унесла жизни 396 899 человек. Общее число случаев заражения инфекцией выросло до 22,52 миллиона. // Фото: freepik.com