Еще 209 жителей Карелии заразились коронавирусом

За последние сутки в Карелии выявлены 209 новых случаев заражения коронавирусом. В больницы доставлены 25 человек. Такую статистику приводит оперативный штаб.

В целом по стране зарегистрированы 9373 новых инфицированных. Умерли 34 пациента.

Всего с начала пандемии в России болезнь унесла жизни 396 899 человек. Общее число случаев заражения инфекцией выросло до 22,52 миллиона. // Фото: freepik.com