21 марта 2023, 11:12
Россия

Еще 209 жителей Карелии заразились коронавирусом

Оперштаб сообщает о 34 новых жертвах пандемии в стране

За последние сутки в Карелии выявлены 209 новых случаев заражения коронавирусом. В больницы доставлены 25 человек. Такую статистику приводит оперативный штаб.

В целом по стране зарегистрированы 9373 новых инфицированных. Умерли 34 пациента.

Всего с начала пандемии в России болезнь унесла жизни 396 899 человек. Общее число случаев заражения инфекцией выросло до 22,52 миллиона. // Фото: freepik.com

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коронавирус
пандемия
статистика
оперативный штаб
болезнь