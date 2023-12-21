Элиссан Шандалович представил Карелию на Совете законодателей РФ

В Москве 20 декабря состоялось заседание Совета законодателей, посвященное 30-летию Федерального Собрания Российской Федерации. В нем принял участие председатель Законодательного Собрания республики Карелия Элиссан Шандалович.

Провели заседание сопредседатели Совета — председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. В рамках мероприятия выступил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства поздравил депутатов и сенаторов с 30-летием Федерального Собрания и Конституции и подчеркнул, что в принятой 30 лет назад Конституции были созданы правовые основы, ориентиры новой государственности.

Владимир Путин напомнил, что важнейшие, принципиальные законы о поддержке участников СВО и членов их семей принимались консолидированно на федеральном и региональном уровнях.

«Президент также поблагодарил законодателей всех уровней за солидарную позицию по важнейшим шагам, направленным на поддержку российских семей, образования, здравоохранения, сбережение культуры и традиционных ценностей, укрепление безопасности и экономического суверенитета страны»,

- отметил Элиссан Шандалович.

«30 лет – совсем небольшой по историческим меркам временной промежуток. Но, согласитесь, какой огромный путь прошла современная Россия - от ослабевающего из-за нестабильности государства до великой суверенной сверхдержавы. И это удалось благодаря тому, что во главе нашей страны сильный и дальновидный лидер - Владимир Владимирович Путин. Вместе с президентом мы идем единым курсом вперед, к новым вершинам, достижениям и победам!» - подчеркнул председатель Законодательного Собрания республики Карелия. // фото с VK-страницы председателя ЗС РК/ сайта Госдумы