Электросамокат отправил своего владельца в больницу в Петрозаводске

Катание на электросамокате завершилось для петрозаводчанином больницей. Как сообщили нашему изданию в экстренных службах, инцидент произошел в столице Карелии вечером 22 мая. В субботу в 19:06 на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступил звонок с просьбой о помощи. На улице Еремеева молодой человек упал с электосамоката и получил травмы.

На место выехали парамедики из специализированной пожарно-спасательной части города. Специалисты осмотрели пострадавшего, оказали ему первую медицинскую помощь. Так как травма колена была серьезной, парамедики доставили пострадавшего в БСМП.