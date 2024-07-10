10 июля 2024, 21:01
Электроэнергия пропала в домах в крупном районе Петрозаводска
Энергетики работают над восстановлением подачи электричества в дома на Голиковке
Сегодня в 20:30 в Петрозаводске произошло отключение электричества на Голиковке. Об этом сообщает ЕДДС.
По информации Единой дежурно-диспетчерской службы, дома в этом районе остались без света из-за повреждения на сетях. Специалисты пытаются вернуть электроэнергию горожанам.
Ориентировочное время возобновления подачи ресурса не уточняется. // Фото: unsplash.com / Rodion Kutsaiev