Электроэнергия пропала в домах в крупном районе Петрозаводска

Сегодня в 20:30 в Петрозаводске произошло отключение электричества на Голиковке. Об этом сообщает ЕДДС.

По информации Единой дежурно-диспетчерской службы, дома в этом районе остались без света из-за повреждения на сетях. Специалисты пытаются вернуть электроэнергию горожанам.

Ориентировочное время возобновления подачи ресурса не уточняется. // Фото: unsplash.com / Rodion Kutsaiev