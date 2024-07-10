10 июля 2024, 19:01
Пожар вспыхнул в автосервисе в Петрозаводске
Сотрудники МЧС привлекались к ликвидации возгорания на улице Лизы Чайкиной
Вечером 10 июля в Петрозаводске вспыхнул пожар в автосервисе на улице Лизы Чайкиной. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Карелии.
По данным ведомства, внутри автосервиса загорелся автомобиль. От МЧС на место случившегося привлекались три единицы техники и девять сотрудников.
По состоянию на 19:00 пожар локализован. Из здания был эвакуирован один газовый баллон. В результате ЧП никто не пострадал.
Обстоятельства инцидента предстоит установить компетентным органам. // Фото: freepik.com / Ilovehz