Пожар вспыхнул в автосервисе в Петрозаводске

Вечером 10 июля в Петрозаводске вспыхнул пожар в автосервисе на улице Лизы Чайкиной. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Карелии.

По данным ведомства, внутри автосервиса загорелся автомобиль. От МЧС на место случившегося привлекались три единицы техники и девять сотрудников.

По состоянию на 19:00 пожар локализован. Из здания был эвакуирован один газовый баллон. В результате ЧП никто не пострадал.

Обстоятельства инцидента предстоит установить компетентным органам. // Фото: freepik.com / Ilovehz