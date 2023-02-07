Электричка сбила снимавших селфи на путях девушек в Петербурге

В Санкт-Петербурге две 20-летние девушки решили сделать селфи на фоне поезда и едва не погибли. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, инцидент случился в Северной столице 6 февраля. Девушки попали под электричку сообщением Белоостров-Петербург-Сестрорецк.

Машинист поезда рассказал, что, отъехав от станции, он услышал звук удара и применил экстренное торможение. Выяснилось, что две подруги решили сократить путь и перейти железную дорогу в неустановленном месте. В процессе девушки захотели сделать селфи. В итоге их по касательной сбила электричка.

Пострадавшие были госпитализированы, им оказывается необходимая помощь. Следователи проводят проверку по факту ЧП. // Фото: freepik.com