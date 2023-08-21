Электричество пропало утром на Перевалке и Древлянке

Сегодня в 8:40 в Петрозаводске произошло отключение электричества на Перевалке и Древлянке. Об этом сообщает ЕДДС.

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы, два крупных района столицы Карелии остались без света частично. Причиной отключения стало повреждение на сетях. Ведутся восстановительные работы.

Ориентировочное время окончания работ не раскрывается. // Фото: unsplash.com / Anthony Indraus