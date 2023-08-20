Жительница Карелии отдохнула в Египте и отсудила компенсацию за траты

Жительница Кондопоги отсудила у своего работодателя компенсацию за расходы на проезд к месту отдыха и обратно. Об этом сообщает пресс-служба Кондопожского суда.

Женщина в марте летала отдыхать в Египет. Работодатель согласился выплатить ей 10 тысяч рублей компенсации за расходы на билеты, объяснив это тем, что именно такой лимит прописан в положении об оплате труда этой фирмы. Однако горожанка требовала 28 тысяч рублей.

Суд встал на сторону истца и частично удовлетворил требования. Работодатель должен будет компенсировать сотруднице расходы на железнодорожные билеты и путешествие на самолете. // Фото: unsplash.com / Simon Berger