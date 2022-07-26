Эксперты назвали стоимость минимального набора первоклассника

Названа минимальная стоимость сбора первоклассника в школу. Цифры приводит «Газета.ру» со ссылкой на пресс-службу компании «Ашан».

Так, по данным источника, россияне смогут подготовить ученика первого класса к учебному году за 2134 рубля. В эту сумму входят 26 предметов: рюкзак, тетради, ручки, карандаши, дневник, альбомы, краски и некоторые другие предметы.

Из указанного списка больше всего родителям придется раскошелиться на ранец, который стоит от 999 рублей. Самый дешевый товар - точилка. Фото: unsplash.com