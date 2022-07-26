Расширен список выплат, которые можно получить на карту «Мир»

Правительство России расширило перечень социальных выплат, которые граждане смогут получать на карту «Мир». Соответствующее постановление уже подписано, сообщается на сайте кабмина.

Так, речь идет о ежемесячных выплатах и пособиях малоимущим гражданам, субсидиях на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, если расходы превышают 22% от совокупного дохода семьи.

Также на карту «Мир» можно будет получать компенсацию расходов на оплату жилья и жилищно-коммунальных услуг. Эти льготы положены педагогам в сельской местности, членам семей погибших на службе военнослужащих или сотрудников МВД и другим категориям граждан.

Помимо этого на карты «Мир» будет перечисляться выплата почетным донорам.

Сейчас жители страны могут получать на карту «Мир» зарплаты, пенсии, пособия для безработных, выплаты после рождения детей. Фото: unsplash.com