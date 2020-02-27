Эксперт рассказал об опасности облачных сервисов

В последнее время у жителей России становятся популярными облачные сервисы. Ведущий инженер антивирусной компании McAfee в России Антон Тихонов рассказал корреспонденту РИА Новости, как обезопасить себя от мошенников при хранении личных данных на сервисах организаций.

«Когда дело доходит до вопросов конфиденциальности данных, большинство из нас не знает точно, как много организаций хранят наши данные - не говоря уже о том, каким образом они ее собирают и для чего используют. К сожалению, ставки очень высоки, особенно когда соответствующие меры по защите персональных данных не применяются. Как следствие, у вас могут украсть вашу цифровую личность, деньги и многое другое»,

- рассказал Тихонов.

Эксперт советует не использовать повторно один и тот же пароль в разных сервисах и при возможности использовать двухфакторную аутентификацию.

«Если вы повторяете один пароль везде, потребуется взломать лишь один облачный сервис и после того, как преступники украдут ваши учетные данные через один сервис, они потенциально получат доступ ко всем записям, имеющим те же учетные данные, включая банковские платформы, электронную почту и другие службы, где хранится конфиденциальная информация... Правильно думать так: много паролей, одно нарушение. Один пароль (потенциально) - много нарушений. Если вы беспокоитесь о способности запомнить их, подумайте об установке менеджера паролей»,

- сказал ведущий инженер.

Помимо этого, пользователям стоит уделять внимание, кому и какой доступ они предоставляют: не стоит делить одну учетную запись с друзьями или семьей и предоставлять доступ к папкам вместо файлов.

«Если вы хотите поделиться только несколькими файлами, делитесь ими, а не полной папкой»,

- пояснил он.

Тихонов также советует не предоставлять неизвестным сервисам свои личные данные и доступ к ним: используя дату рождения, адрес почты или номер телефона можно получить доступ к аккаунтам и данным пользователей. «Будьте осторожны с автосинхронизацией: если вы делитесь папкой с кем-то, многие облачные службы обеспечивают автоматическую синхронизацию... Опасность заключается в том, что, если тот, с кем вы делитесь, заражается вредоносной программой - эта вредоносная программа может быть загружена в облако и тогда автоматически попадет на ваши устройства», - объяснил эксперт.