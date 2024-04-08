Эксперт раскрыла правильные способы очистить белые кроссовки

Белые кроссовки следует правильно очищать. Как именно это нужно делать, рассказала радио Sputnik эксперт Инновационного центра текстильной и легкой промышленности Валентина Зубанова.

По ее словам, очень важен материал, из которого изготовлена обувь. Так, кроссовки из натуральной кожи надо протирать мицеллярной водой, так как она отлично убирает с поверхности загрязнения.

Тканевые кроссовки лучше чистить при помощи отбеливателя. Но из-за частых стирок с этим средством со временем материал разрушается.

Зубанова предупредила, что обувь из натуральной кожи очищать в стиральной машине нельзя.

- Лучше всего переносят машинную стирку ткани. Подошвы на клею тоже не следует стирать в машинке. Они очень быстро отвалятся. А вот если литьевое крепление подошвы, то оно очень крепкое и выдержит много стирок,

- сказала она.

Сейчас очень актуальна подошва из вспененного полимера. В нем есть поры, в которые легко забивается грязь. Извлечь ее оттуда довольно проблематично. Надо либо замачивать кроссовки, либо использовать отбеливатель, либо закрашивать. // фото: freepik.com