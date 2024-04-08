08 апреля 2024, 21:18
Модный разговор

Эксперт раскрыла правильные способы очистить белые кроссовки

Россиянам рассказали, чем нужно протирать кроссовки из натуральной кожи

Белые кроссовки следует правильно очищать. Как именно это нужно делать, рассказала радио Sputnik эксперт Инновационного центра текстильной и легкой промышленности Валентина Зубанова.

По ее словам, очень важен материал, из которого изготовлена обувь. Так, кроссовки из натуральной кожи надо протирать мицеллярной водой, так как она отлично убирает с поверхности загрязнения.

Тканевые кроссовки лучше чистить при помощи отбеливателя. Но из-за частых стирок с этим средством со временем материал разрушается.

Зубанова предупредила, что обувь из натуральной кожи очищать в стиральной машине нельзя.

- Лучше всего переносят машинную стирку ткани. Подошвы на клею тоже не следует стирать в машинке. Они очень быстро отвалятся. А вот если литьевое крепление подошвы, то оно очень крепкое и выдержит много стирок,

- сказала она.

Сейчас очень актуальна подошва из вспененного полимера. В нем есть поры, в которые легко забивается грязь. Извлечь ее оттуда довольно проблематично. Надо либо замачивать кроссовки, либо использовать отбеливатель, либо закрашивать. // фото: freepik.com

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Метки: 
кроссовки
очищение
обувь