Эксперт моды назвал визуально прибавляющий лишний вес цвет одежды

Искусствовед, театральный художник, историк моды Александр Васильев рассказал, какие цвета могут визуально прибавить лишние килограммы. Он поделился своими соображениями в личном Telegram-канале.

По словам бывшего ведущего «Модного приговора», такой эффект имеет одежда красного цвета. Чтобы избежать подобного зрительного искажения, отвлечь от пышных форм внимание, эксперт посоветовал сочетать названный оттенок с другими.

Например, с приглушенно-малиновым, пшеничным либо нежно-розовым. Красный также удачно сочетается с желтым, зеленым и фиолетовым.

А вот с коричневыми, оливковыми и оранжевыми оттенками его не стоит носить. Лучше рассмотреть классический вариант - черный или белый. // фото: Александр Васильев/ Telegram