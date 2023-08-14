Стилист рассказал о самой модной одежде на осень

Самая модная одежда на осень текущего года – это брюки-карго. О популярной модели с накладными карманами рассказал изданию «Городовой» стилист Артем Терентьев.

По словам эксперта, модели бананы уже утратили актуальность. А вот карго подходят женщинам разных возрастов и сочетаются почти с любым верхом.

Помимо этого, стилист посоветовал заменить широкие кюлоты на классические брюки со стрелкой. При этом Терентьев добавил, что обтягивающие скинни будут антитрендом. Вместо них лучше купить расклешенные брюки. // фото: freepik.com