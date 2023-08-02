Россиянкам назвали признаки, указывающие на отсутствие вкуса в одежде

Три признака укажут на отсутствие вкуса в одежде. Их перечислил в своем телеграм-канале историк моды Александр Васильев. Как считает бывший ведущий популярного шоу на Первом канале, если искоренить эти ошибки, то женщина станет стильной.

На проблемы со вкусом укажет изобилие украшений – несколько цепочек на шее, кольца на каждом пальце, одновременное ношение часов и браслетов. Не украсит человека и одежда одного цвета в гардеробе.

«Лучше научиться подбирать для себя одежду в одной цветовой гамме, а не в одном цвете»,

- считает историк моды.

Вещи не по размеру также выдают проблемы со стилем.

«Учитесь оценивать свою фигуру! С помощью правильной одежды вы скройте недостатки и подчеркните достоинства», - отметил Васильев. // фото Lucas Hoang/unsplash.com