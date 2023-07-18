Историк моды Александр Васильев назвал замену «шкафу вещей» в отпуске

Знаменитый историк моды посоветовал женщинам не брать в отпуск много вещей. Элегантный образ можно создать с помощью нескольких платков, написал Александр Васильев в своем Telegram-канале.

Он спросил подписчиков, реально ли выглядеть великолепно и не везти с собой огромный чемодан.

- Конечно! Для этого совершенно не нужен полный шкаф вещей. Я уверен, многие из вас недооценивают платки. А ведь вариантов их использования десятки,

- ответил он сам в следующем посте.

Васильев призвал взять 2-3 платка вместо топов, туник и платьев, а изысканности образу добавить с помощью солнцезащитных очков. // фото: Александр Васильев/Telegram