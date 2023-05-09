09 мая 2023, 16:16
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Эксперт: для хорошего урожая клубнику нужно правильно обрезать в мае

Инструмент перед обрезкой листьев клубники нужно обработать антисептиком

Майская обрезка клубники является одним из главных факторов, влияющих на качество будущего урожая. Важные советы по правильному уходу за кустиками этой садовой ягоды дал агроном Петр Синьковский.

В первую очередь нужно удалить сухие и больные листья. О болезни листьев говорит их внешний вид: они либо красного цвета, либо имеют пятна. Здоровый лист - сочного зеленого цвета.

Важно продезинфицировать ножницы или секатор, для этого нужно обработать их антисептиком или обдать кипятком.

Обрезать листья надо очень аккуратно, чтобы не повредить сердечко куста и здоровые молодые пластинки. Если их повредить, то растение будет болеть и даже может погибнуть. Не следует удалять листья под самый корень, надо оставлять минимальные черешки.

После обрезки все сухие и больные листья нужно собрать и сжечь. Затем удалить все прошлогодние усы. Чтобы растение не тратило свою энергию на них, а направило все силы на закладку цветочных почек. В результате на кустике клубники должны остаться зеленые прошлогодние листья и молодые побеги. // Фото: freepik.com.

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