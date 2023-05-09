Эксперт: для хорошего урожая клубнику нужно правильно обрезать в мае

Майская обрезка клубники является одним из главных факторов, влияющих на качество будущего урожая. Важные советы по правильному уходу за кустиками этой садовой ягоды дал агроном Петр Синьковский.

В первую очередь нужно удалить сухие и больные листья. О болезни листьев говорит их внешний вид: они либо красного цвета, либо имеют пятна. Здоровый лист - сочного зеленого цвета.

Важно продезинфицировать ножницы или секатор, для этого нужно обработать их антисептиком или обдать кипятком.

Обрезать листья надо очень аккуратно, чтобы не повредить сердечко куста и здоровые молодые пластинки. Если их повредить, то растение будет болеть и даже может погибнуть. Не следует удалять листья под самый корень, надо оставлять минимальные черешки.

После обрезки все сухие и больные листья нужно собрать и сжечь. Затем удалить все прошлогодние усы. Чтобы растение не тратило свою энергию на них, а направило все силы на закладку цветочных почек. В результате на кустике клубники должны остаться зеленые прошлогодние листья и молодые побеги. // Фото: freepik.com.