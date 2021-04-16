Экономика Китая растет, как на дрожжах

По темпу экономического роста в первом квартале этого года Китай превзошел сам себя. Государственное статистическое управление КНР сообщило о достижении беспрецедентной отметки экономического роста в 18,3 процента в годовом выражении – об это пишет ТАСС.

За первые три месяца 2021 года ВВП Китая достиг 24,93 трлн юаней (примерно 3,8 трлн долларов). В I квартале 2020 года соответствующий показатель был отрицательным, составив -6,8%.

Согласно опубликованному документу, аграрный сектор КНР за указанный период увеличился на 8,1%, до 1,13 трлн юаней (около 173,56 млрд долларов), промышленность – на 24,4%, до 9,26 трлн юаней (1,41 трлн долларов), сфера услуг – на 15,6%, до 14,54 трлн юаней (2,22 трлн долларов).

Кроме того, по данным Госстата КНР, промышленное производство в Китае за три месяца 2021 года увеличилось в годовом исчислении на 24,5%, только за минувший месяц показатель вырос на 14,1%, увеличившись по сравнению с февралем на 0,6 процента. // Фото: rof-trading.ru