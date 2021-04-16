60 дополнительных рабочих мест хотят создать на заводе «Карелия ДСП»

Губернатор рассказал о ситуации на заводе «Карелия ДСП» в поселке Пиндуши. В прошлом году критическую ситуацию на предприятии обсуждали карельские депутаты. Завод оказался на грани закрытия из-за долгов перед энергетиками, производство было остановлено. Прокуратура организовала проверку из-за невыплаты заработной платы рабочим завода, было возбуждено уголовное дело, а глава республики надеялся на нового инвестора, который приобретет предприятие.

16 апреля Артур Парфенчиков на своей странице «ВКонтакте» написал, что ситуация на предприятии значительно изменилась с прошлой осени. Задолженность по заработной плате полностью погасили, а вопросы, которые еще возникают у сотрудников, решают в оперативном порядке, сообщал руководитель региона.



В начале марта промышленный комплекс передали в аренду компании «ДОК Пиндуши».

«Сейчас здесь готовятся к модернизации производства с внедрением экологически-безопасных технологий. Новое оборудование уже поступило, в скором времени начнется его монтаж. Первый этап модернизации с уходом от использования мазута по установленному плану завершится уже к июлю текущего года»,

- сообщил Парфенчиков.

На заводе трудятся 114 человек. Дополнительно планируют создать еще 60 рабочих мест.



Парфенчиков напомнил, что правительство подключилось к решению кризисной ситуации на предприятии.

«Помогли вернуть электричество на завод и заключить мировое соглашение со сбытовой компанией. Отмечу, что график погашения задолженности соблюдается, четко исполняются аналогичные соглашения с налоговой службой и кредиторами»,

- отметил глава.



Для стабильной работы завода «Карелия ДСП» требуется сырье. Губернатор поручил премьер-министру Александру Чепику помочь руководству предприятия в решении этого вопроса. (фото vk.com)