Двух пешеходов сбили в Карелии

Два человека получили травмы в двух авариях 16 января в Карелии.

По сообщению ГИБДД, вечером в поселке Муезерский под колеса автомобиля угодила 64-летняя женщина-пешеход. Автомобиль Lada Granta двигался задним ходом в дворовом проезде. Женщина оказалась сзади него.

В Питкяранте водитель Dodge Caliber допустила наезд на 50-летнюю женщину, которая шла по двору.

Пешеходы получили травмы и были госпитализированы. // фото пресс-служба Госавтоинспекции РК