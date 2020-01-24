Двух драгдилеров осудили в Петрозаводске за наркотики

Петрозаводский городской суд назначил наказание мужчине и женщине за незаконный сбыт и покушение на незаконный сбыт наркотиков, а также предоставление помещений для потребления запрещенных веществ.

Как следует из материалов дела, ранее судимого мужчину приговорили к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также ему назначен штраф в размере 100 тысяч рублей. Ему также запрещено садиться за руль сроком 1 год 10 месяцев.

Его сообщницу приговорили к 9 годам колонии общего режима и штрафу в размере 60 тысяч рублей. Отбывать наказание женщина будет, когда ее ребенку исполнится 14 лет.