«Работники банка» выманили у растерявшейся пенсионерки 67 тысяч рублей

Пожилая сегежанка ответила на звонок с незнакомого номера. Голос в трубке представился работником банка и сообщил о подозрительной активности.

Неизвестный успокоил женщину, предложив в качестве решения проблемы назвать номер карты, код на обратной стороне, сроки действия. Дальнейшее общение проходило с якобы сотрудником службы безопасности. Голос потребовал назвать коды из поступивших смс. После этого с карты жительницы Карелии списали 67 099 рублей, рассказали в МВД.

Пенсионерка обратилась в полицию. Женщина рассказала, что знала о случаях мошенничества, но растерялась в стрессовой ситуации и поверила неизвестным.