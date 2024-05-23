Двое злодеев терроризировали пожилую женщину в Петрозаводске

В Петрозаводске вынесены приговоры двум мужчинам. Они обвинялись в совершении ряда преступлений, среди которых мошенничество, разбой и вымогательство, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

В суде было установлено, что в ноябре 2023 года один из соучастников пришел в квартиру 77-летней жительницы города и, представившись работником коммунального предприятия, потребовал с женщины 50 тысяч рублей за проверку труб и опломбировку счетчиков. Обманутая пенсионерка согласилась заплатить.

Покидая квартиру, злодей украл паспорт петрозаводчанки и узнал ее номер телефона. В дальнейшем он звонил женщине и вымогал 30 тысяч рублей, угрожая уничтожить документ.

Затем в декабре 2023 года мужчина вместе со своим знакомым, надев маски и перчатки, вломились в квартиру все той же женщины и начали избивать ее, требуя отдать деньги. Пенсионерка испугалась за свою жизнь и передала бандитам последние 29 тысяч рублей.

После этого петрозаводчанка обратилась в полицию. Злодеи были найдены и задержаны. Свою вину они признали.

Приговором суда одному из преступников назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы, второму - 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима. // Фото: unsplash.com / Scott Rodgerson