Двое мужчин убили человека в Петрозаводске за 10 тысяч рублей

В Петрозаводске перед судом предстанет 39-летний местный житель. Он обвиняется в убийстве человека, преступление было совершено в 2010 году, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По данным ведомства, в 2008 году заказчик преступления незаконно завладел квартирой потерпевшего, переселив его в неблагоустроенный дом. Чтобы избавиться от бывшего владельца квартиры, горожанин нанял двух мужчин, которые согласились убить его за 10 тысяч рублей.

В январе 2010 года несчастного вывезли в лес около дороги Петрозаводск-Суоярви. Двое исполнителей забили его до смерти, а заказчик в это время следил за обстановкой. Тело убитого прикопали снегом, на следующий день его нашел случайный прохожий.

Долгое время преступление оставалось нераскрытым, однако в 2024 году оно сдвинулось с мертвой точки. Все участники убийства были установлены и задержаны. Дело в отношении одного из убийц направлено в суд. Расследование дел в отношении заказчика и второго исполнителя находятся на завершающей стадии. © «Петрозаводск говорит»