12 апреля 2021, 15:48
Движение транспорта на «Коле» полностью остановится почти на час
Днем 14 апреля дорожники разведут Ладожский мост в Ленобласти
На федеральной трассе Р-21 «Кола» разведут Ладожский мост, из-за чего движение транспорта полностью остановится на 45 минут.
Мост через Неву вблизи деревни Марьино Кировского района Ленобласти разведут 14 апреля с 15:00 до 15:45, предупреждают в управлении федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад».
Дорожники готовят разводной мост к предстоящему периоду навигации. Автомобилистов просят учесть информацию при планировании маршрутов. (фото opeterburge.ru)