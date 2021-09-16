Двенадцать кубометров мусора собрано на субботнике в Архивном сквере

В столице Карелии прошел очередной субботник в рамках акции «Чистый Петрозаводск». Мероприятие состоялось в Архивном сквере, сообщает пресс-служба мэрии.

В субботнике приняли участие более 40 человек - сотрудники различных ведомств, а также активные горожане. Общими усилиями с территории сквера убрали около 12 кубометров разнообразного мусора.

Осенние экологические акции в карельской столице продолжатся. В ближайшее время планируются посадки деревьев и декоративных кустарников на общественных территориях в разных районах города. Фото мэрии Петрозаводска