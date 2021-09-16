16 сентября 2021, 14:51
Общество

Двенадцать кубометров мусора собрано на субботнике в Архивном сквере

В экологической акции в карельской столице приняли участие около 40 горожан

В столице Карелии прошел очередной субботник в рамках акции «Чистый Петрозаводск». Мероприятие состоялось в Архивном сквере, сообщает пресс-служба мэрии.

В субботнике приняли участие более 40 человек - сотрудники различных ведомств, а также активные горожане. Общими усилиями с территории сквера убрали около 12 кубометров разнообразного мусора.

Осенние экологические акции в карельской столице продолжатся. В ближайшее время планируются посадки деревьев и декоративных кустарников на общественных территориях в разных районах города. Фото мэрии Петрозаводска

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Петрозаводск
архивный сквер
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мусор
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