Tele2 ждет петрозаводчан в обновленном салоне цифрового формата

Флагманский салон Tele2 открыл двери для посетителей в новом формате: для взаимодействия с посетителями активно используют цифровые сервисы. Инновационная концепция помогает установить удобное и открытое взаимодействие с посетителями, убрать ненужные барьеры. Компания использует электронные ценники на все виды аксессуаров. Вместо традиционных кассовых зон в салоне установлена легкая стойка в зоне ресепшен.

Виртуальная витрина «Все в один клик» позволяет гостям салона ознакомиться с картой зоны покрытия Tele2 в Карелии и выполняет функции терминала самообслуживания. Клиент может самостоятельно подать заявку на переход к оператору с сохранением прежнего номера, подобрать выгодный тариф или подключить услугу.

Напомним, что в 2020 году за уникальный «цифровой» формат Tele2 получила престижную награду POPAI RUSSIA AWARDS в номинации «Лучшее POS-решение с использованием digital signage». Эксперты оценили интерактивную витрину Tele2 в номинации, где рассматривались лучшие проморешения с использованием цифровых технологий. Жюри отметило инновационность проекта, его простоту, эффективность и соответствие цифровой концепции розницы.