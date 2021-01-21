Две трети опрошенных положительно оценивают антикоррупционные меры МВД

Министерство внутренних дел республики проводит онлайн-опрос жителей об эффективности профилактики коррупционных правонарушений.

Причем речь идет о коррупции вообще, а не именно в МВД.

По мнению полицейских, основными задачами профилактики коррупционных правонарушений являются:

формирование у федеральных государственных гражданских служащих нетерпимости к коррупционному поведению;

профилактика коррупционных правонарушений в государственных органах власти;

разработка и принятие мер, направленных на обеспечение соблюдения федеральными государственными гражданскими служащими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции;

осуществление контроля за соблюдением федеральными государственными гражданскими служащими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции.

Опрос проводится в целях определения мнения об эффективности деятельности подразделений, всестороннего анализа комплекса проводимых антикоррупционных мероприятий.

Население голосует без огонька. За 3,5 часа кнопку нажали всего 6 человек.

Высказать свое мнение о полицейско-профилактических мероприятиях все желающие могут на сайт МВД Карелии.

Фото с сайта culture.ru