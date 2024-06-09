Две темы обсудят на открытой планерке в мэрии Петрозаводска

На планерке в мэрии Петрозаводска в понедельник, 10 июня, обсудят две темы. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Так, первый вопрос будет посвящен эпидемической ситуации в городе и мерам профилактики. С докладом перед горожанами выступит руководитель управления Роспотребнадзора по Карелии Людмила Котович.

Также исполняющий обязанности заместителя главы администрации Петрозаводска – председателя комитета градостроительства и экономического развития Наталья Тенчурина представит доклад на тему «Осуществление муниципального земельного контроля».

Планерка начнется в 10 часов утра. Трансляция будет доступна в интернете. // Фото «Петрозаводск говорит»