09 июня 2024, 09:15
Медведи бродят около федеральной трассы в Карелии
Хищников заметили у трассы «Сортавала»
На федеральной трассе «Сортавала» в Карелии автомобилисты заметили медведей. Об этом пишут очевидцы в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».
По словам жителей республики, крупного медведя видели у Крошнозера. А около Колатсельги автомобилисты встретили медведицу с медвежатами. Они даже выскакивали на дорогу.
Водителей просят быть внимательными на дорогах республики. // Фото: unsplash.com / Marco Pagano