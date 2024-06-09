Медведи бродят около федеральной трассы в Карелии

На федеральной трассе «Сортавала» в Карелии автомобилисты заметили медведей. Об этом пишут очевидцы в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

По словам жителей республики, крупного медведя видели у Крошнозера. А около Колатсельги автомобилисты встретили медведицу с медвежатами. Они даже выскакивали на дорогу.

Водителей просят быть внимательными на дорогах республики. // Фото: unsplash.com / Marco Pagano