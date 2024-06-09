09 июня 2024, 09:15
Общество

Медведи бродят около федеральной трассы в Карелии

Хищников заметили у трассы «Сортавала»

На федеральной трассе «Сортавала» в Карелии автомобилисты заметили медведей. Об этом пишут очевидцы в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

По словам жителей республики, крупного медведя видели у Крошнозера. А около Колатсельги автомобилисты встретили медведицу с медвежатами. Они даже выскакивали на дорогу.

Водителей просят быть внимательными на дорогах республики. // Фото: unsplash.com / Marco Pagano

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Метки: 
трасса сортавала
хищник
Медведь
Крошнозеро
колатсельга
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