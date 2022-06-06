Дважды попавшемуся пьяным за рулем жителю Карелии грозит колония

Мужчина в Рабочеостровске пойдет под суд за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Ранее он уже ответил за подобное поведение в административном порядке, но выводов не сделал, сообщили в прокуратуре Карелии.

Водитель заплатил 30 тысяч рублей штрафа, его лишили прав на полтора года. Но он снова сел за руль пьяным.

Сотрудники полиции заметили его, отстранили от управления и задержали. Автомобиль нарушителя изъяли и отбуксировали на штрафстоянку.

В отношении водителя возбудили уголовное дело. Ему грозит штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы до двух лет. Скоро дело передадут в суд, обвинительное заключение уже утвердили. // Фото: www.pexels.com