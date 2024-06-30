Двадцать домов в Петрозаводске в воскресенье остались без воды

Некоторым жителям Петрозаводска придется провести выходной без воды. Ее отключили утром 30 июня в 20 жилых домах, сообщили в ЕДДС.

Отключение произошло в 10:10 в воскресенье, под него попали дома №№ 1, 3, 5, 7, 7А, 9, 13 по улице Соломенской, №№4, 6, 8, 9, 10, 12, 17 по улице Октября, №№3, 7, 8 на Петрозаводском шоссе и №№6, 8, 12 на улице Пионеров.

Без воды также остались здания бывшего Соломенского лесозавода. Причиной отключения назвали плановые работы на сетях «ПКС-Водоканал». // фото: pexels.com