Два директора в Карелии за взятку купили акт о подготовке домов к зиме

Директора управляющей компании и директора муниципального предприятия в Олонецком районе будут судить за коммерческий подкуп. Они передали деньги должностному лицу контролирующей организации, сообщили в СУ СКР по региону.

Коммерческая фирма должна была следить, чтобы жилые дома правильно готовили к отопительному сезону. За 40 тысяч рублей ее сотрудник оформил фиктивные акты о приемке.

На самом деле в домах промывку и опрессовку не проводили, но в бумагах значилось, что работы были сделаны. Подлог раскрылся, возбудили уголовное дело. Его уже передали в суд. // фото: pixabay.com