Отчим в Карелии 4 года развращал дочку сожительницы и потом сбежал

Мужчина в Медвежьегорском районе жил с женщиной и несколько лет развращал ее дочь. Девочка не сразу решилась рассказать родным о домогательствах 51-летнего отчима. После этого педофил скрылся, сообщили в СУ СКР по региону.

Против мужчины возбудили уголовное дело о действиях сексуального характера, совершенных в отношении несовершеннолетней. Следователи выяснили, что все продолжалось с 2017 по 2020 годы. Но жертва рассказала обо всем только в феврале этого года.

Подозреваемого задержали и заключили под стражу. Мужчина отрицает свою вину. Однако дело уже передали в суд. Следователи опираются на показания свидетелей и потерпевшей, на выводы экспертиз. // фото: www.freepik.com