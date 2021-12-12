Два человека пострадали в аварии под Петрозаводском

11 декабря на 432-м километре трассы «Кола» в Прионежском районе произошло ДТП, в котором пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии.

Авария случилась в 16:35. По данным ведомства, 53-летняя женщина, водитель автомобиля «Ниссан», при совершении обгона не убедилась в безопасности маневра, не справилась с управлением автомобиля, в результате чего допустила съезд в левый кювет с последующим опрокидыванием.

Водитель и ее 39-летний пассажир травмированы. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства устанавливаются. Фото источника