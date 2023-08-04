04 августа 2023, 06:30
Дождливая и теплая погода ожидает жителей Карелии
До 24 градусов тепла ожидается в пятницу
В Петрозаводске 4 августа облачно с прояснениями, кратковременный дождь с грозой. Ветер южный умеренный. Температура воздуха +20,+22, рассказали в карельском гидрометцентре. Атмосферное давление днем будет расти.
В Карелии облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами ливни, грозы Ветер южный умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха +19, +24 градусов.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Медвежьегорске, Сегеже, Калевале днем +21;
В Кондопоге, Сортавале, Суоярви +22;
В Олонце днем +24;
В Пудоже днем +23. // фото «Петрозаводск говорит»