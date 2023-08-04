Дождливая и теплая погода ожидает жителей Карелии

В Петрозаводске 4 августа облачно с прояснениями, кратковременный дождь с грозой. Ветер южный умеренный. Температура воздуха +20,+22, рассказали в карельском гидрометцентре. Атмосферное давление днем будет расти.

В Карелии облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами ливни, грозы Ветер южный умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха +19, +24 градусов.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Медвежьегорске, Сегеже, Калевале днем +21;

В Кондопоге, Сортавале, Суоярви +22;

В Олонце днем +24;

В Пудоже днем +23. // фото «Петрозаводск говорит»